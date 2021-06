Lo strano bug nell'iPhone che uccide il Wi-Fi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-06-2021] Commenti

La scoperta si deve a Carl Schou, che nel proprio profilo di Twitter si definisce reverse engineer: c'è un bug in iOS che uccide il Wi-Fi.

Stando a quanto riporta Schou, basta connettere il proprio iPhone a una rete Wi-Fi con un SSID (il "nome" della rete) contenente dei caratteri particolari perché le funzionalità Wi-Fi dello smartphone vengano «permanentemente disabilitate», causando una situazione che rende impossibile cambiare SSID e che resiste anche a un riavvio.

Per causare il problema, la rete deve chiamarsi %p%s%s%s%s%n. L'ipotesi - in attesa di conferme da parte di Apple - è che iOS, analizzando la stringa, assegni al carattere % un significato speciale.

La buona notizia è che, nonostante le affermazioni di Schou, il Wi-Fi non viene davvero disabilitato in via permanente: è infatti sufficiente aprire il menu Impostazioni -> Generale -> Ripristino e selezionare l'opzione che consente di ripristinare le impostazioni di rete per riportare la situazione alla normalità.

L'esistenza del curioso bug è stata confermata da diversi utenti per lo meno nelle versioni di iOS da 14.4.2 a 14.6. Sebbene la sua pericolosità non sia alta, esiste pur sempre la possibilità che sia sfruttato da qualche vandalo informatico per creare malfunzionamenti nelle reti pubbliche.