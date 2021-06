Falla nel software preinstallato di Dell, 30 milioni di dispositivi vulnerabili

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-06-2021] Commenti

Molti utenti "avanzati", quando acquistano un nuovo Pc o portatile, per prima cosa provvedono a reinstallare da zero il sistema operativo: una mossa drastica finalizzata a eliminare tutto il bloatware di cui i produttori infarciscono i computer.

Qualcuno potrebbe considerarli paranoici che vogliono soltanto complicarsi la vita, ma in qualche caso la scelta di rimuovere i software preinstallati e non essenziali può essere un toccasana per la sicurezza, per esempio quando proprio essi introducono delle falle.

Il caso più recente riguarda il software SupportAssist - preinstallato su molti computer Dell dotati di Windows - e in particolare la sua funzionalità BIOSConnect, che serve per aggiornare da remoto il firmware dell'apparecchio e gestire le opzioni di ripristino.

Il guaio è che in SupportAssist è presente una serie di falle, scoperta dai ricercatori di Eclypsium, che consentono l'accesso da remoto e offrono la possibilità di ottenere il controllo sulle procedure di avvio, aggirando i controlli del sistema operativo.

«Il problema riguarda 129 modelli di portatili, desktop e tablet Dell di livello consumer e business, compresi dispositivi protetti da Secure Boot e Dell Secured-core PC»: si calcola che si tratti di circa 30 milioni di prodotti in tutto il mondo.

Sul sito di Dell già si trovano degli aggiornamenti che chiudono le falle: si tratta di update del BIOS/UEFI e di nuove versioni dei software da installare a livello di sistema operativo.

Il consiglio, naturalmente, è di procedere al più presto possibile all'installazione delle patch. Chi non potesse farlo dovrebbe per lo meno disabilitare la funzionalità BIOSConnect dalla pagina di setup del BIOS del proprio PC, oppure usando lo strumento Dell Command.

Non è peraltro la prima volta che gli utenti dei prodotti Dell si trovano in questa situazione: già nel 2019 e per ben due volte erano stati scoperti dei bug importanti in SupportAssist.