L'apparecchio che aiuta a perdere peso sigillando le mascelle

DentalSlim Diet Control impedisce di aprire la bocca più di un paio di millimetri.

A volte la necessità di perdere peso comporta scelte radicali: generalmente si tratta di regimi dietetici severi, esercizio quotidiano e pratiche di questo tipo.

Quando però tutto ciò non basta ci si può rivolgere all'invenzione di alcuni ricercatori dell'University of Otago: DentalSlim Diet Control.

Si tratta di un apparecchio che a priva vista potrebbe anche essere scambiato per uno strumento di tortura, il cui funzionamento è peraltro semplice da spiegare: lo si installa sui denti ed esso impedisce di aprire la bocca per più di un paio di millimetri.

I suoi inventori spiegano che deve essere posizionato da un dentista, che ne affranca le due metà (una per l'arcata dentale superiore, una per quella inferiore) ai molari e le copre con una protezione in silicone. Un dispositivo magnetico e dei bulloni speciali si occupano quindi di ottenere l'effetto desiderato: consentire l'apertura della bocca soltanto per ingerire dei liquidi.

DentalSlim Diet Control - spiegano i ricercatori che l'hanno ideato - «aiuta ad acquisire nuove abitudini, permettendo di seguire una dieta ipocalorica per un certo periodo di tempo» senza cadere in vecchie, sbagliate abitudini.

«È un'alternativa non invasiva, rimovibile, economica e invitante a certe procedure chirurgiche» aggiunge il professor Paul Brunton, capo dei ricercatori.

Il dispositivo è stato testato su dei volontari e, a quanto pare, con successo, per due settimane. In media, in quel periodo ciascuno ha perso più di 6 kg.

Per evitare ogni spiacevole incidente, a ogni utente di DentalSlim Diet Control viene fornita una chiave speciale che permette di eliminare rapidamente il blocco. Si tratta di una precauzione presa in caso di problemi gastrici: vomitare quando la bocca si apre di appena 2 millimetri non deve essere un'esperienza piacevole.

Nessuno dei partecipanti ai test, comunque, ha mai dovuto adoperare la chiave, né ha pensato di usarla per "barare": una volta indossato l'apparecchio tutti, pur ammettendo che occorre una decisa forza di volontà per proseguire nel trattamento, si sono abituati al nuovo regime che, stando alle testimonianze, non pone seri problemi né nel parlare né per quanto riguarda la vita sociale.

In ogni caso, il trattamento con DentalSlim è pensato per essere di breve durata, ma ripetuto: «Il bello è che il paziente può essere liberato dai magneti già dopo due o tre settimane. Poi ci può essere un periodo in cui segue una dieta meno limitata, e quindi può ricominciare la terapia con DentalSlim».

«In fine dei conti, i partecipanti si sono sentiti più a loro agio con sé stessi, hanno acquisito una maggiore sicurezza e si sono impegnati seriamente nel loro viaggio verso la perdita di peso» ha concluso il professor Brunton.

Al momento non è possibile sapere se e quanto DentalSlim sarà disponibile al pubblico (sempre sotto controllo medico, ovviamente).