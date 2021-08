Il ritorno di 3dfx a 20 anni dal fallimento

Il pioniere delle schede grafiche annuncia la propria resurrezione su Twitter.

C'è stato un tempo in cui parlare di schede video non significava automaticamente fare riferimento soltanto a Nvidia o AMD.

Per esempio, nella metà degli anni '90 a farla da padrone era 3dfx, che con la serie Voodoo conquistò gli appassionati di videogiochi prima di finire i suoi giorni in maniera ingloriosa, dovendo dichiarare bancarotta e facendosi acquisire da Nvidia.

Oggi, a quanto pare, 3dfx sta tornando. Lo annuncia esplicitamente l'account Twitter 3dfx Interactive, che ha iniziato le pubblicazioni lo scorso 30 luglio scrivendo «3dfx Interactive sta tornando, 20 anni dopo. Preparatevi per un grande annuncio circa il nostro ritorno giovedì prossimo!»

Il 5 agosto, quindi, come conferma anche un tweet successivo, dovremmo capire che cosa stia davvero succedendo: davvero una vecchia gloria riapparirà a breve, magari con dei nuovi prodotti come lascia intendere il sondaggio che chiede agli utenti se desiderano una nuova scheda Voodoo?

Al momento è difficile sbilanciarsi, ma non tutto pare cristallino. L'account, infatti, non è verificato, né fa riferimento ad alcun sito ufficiale, come sarebbe normale se l'annunciato ritorno fosse concreto.

C'è poi il non trascurabile dettaglio che vede tutte le vecchie proprietà intellettuali di 3dfx (brevetti e marchi compresi) essere entrate da tempo a far parte del portafogli di Nvidia: la nuova società ha intenzione di ripartire da zero?

Per quanto il ritorno di 3dfx possa sembrare piacevole ai nostalgici, per ora una buona dose di scetticismo è salutare: entro pochi giorni, d'altra parte, sapremo se si tratta soltanto di uno scherzo o se, in fondo, ci sia qualcosa di vero.