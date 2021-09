Microsoft caccia da Windows Insider gli utenti con hardware obsoleto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-09-2021] Commenti

Quando Windows 11 venne annunciato, alla fine di giugno, gli iscritti al programma Windows Insider (all'interno del Dev Channel, in cui si possono provare in anteprima i software fino al giorno del rilascio ufficiale) ebbero subito la possibilità di aggiornare il proprio sistema Windows 10 alla versione successiva (non ancora definitiva), proprio allo scopo di scovare gli ultimi bug e fornire un po' di feedback.

I limiti hardware non erano un problema: nonostante le restrizioni ufficialmente imposte da Microsoft per quanto riguarda i PC compatibili, gli iscritti al Dev Channel potevano tranquillamente effettuare l'upgrade, poiché tale possibilità era garantita da Microsoft stessa.

Ora, però, le cose stanno per cambiare. Windows 11 si avvicina al rilascio della versione stabile e, a quel punto, non ci saranno più versioni «non ancora annunciate» di esso. Pertanto, dal Dev Channel non arriveranno più aggiornamenti.

Non solo: a quel punto, tutti coloro che hanno aggiornato il proprio Windows 10 a Windows 11 nonostante l'hardware non compatibile, dovranno forzatamente tornare indietro: poiché Windows 11 non sarà più un sistema operativo in sviluppo, ma ormai pienamente rilasciato, entreranno in vigori anche per gli iscritti al Dev Channel di Windows Insider i limiti all'hardware imposti ai comuni mortali.

Insomma, dopo aver contribuito a segnalare errori e problemi, i partecipanti saranno lasciati indietro: se la loro CPU non è nell'elenco di quelle compatibili, o se i loro PC sono privi del modulo TPM, saranno obbligati a tornare a Windows 10.

Microsoft giustifica questa decisione affermando che ciò consentirà di prevenire problemi di compatibilità: dopotutto, qualcosa del genere era stato fatto al momento del passaggio da Windows Phone a Windows 10 Mobile.