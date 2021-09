Windows, il sottosistema per le app Android è già nel Microsoft Store

Il Windows Subsystem for Android consentirà di eseguire le app sul PC.

Sappiamo con certezza - poiché è stata Microsoft stessa a confermarlo - che la possibilità di utilizzare le app Android non sarà presente in Windows 11 al momento del lancio, poiché gli sviluppatori stanno ancora lavorando sulla tecnologia che permetterà di farlo.

Tuttavia, qualcosa già si sta muovendo. WalkingCat, utente di Twitter specializzato nella diffusione di anteprime e indiscrezioni, ha scovato nel Microsoft Store un Windows Subsystem for Android.

Il nome richiama immediatamente il Windows Subsystem for Linux, che consente di eseguire in Windows le applicazioni scritte per il sistema del pinguino, compresi - nelle ultime incarnazioni - gli ambienti desktop.

Il Windows Subsystem for Android è dichiaratamente destinato ai soli sviluppatori: a quanto pare ciò che è presente sul Microsoft Store è soltanto un piccolo software il cui scopo è scaricare l'ambiente vero e proprio, le cui funzionalità sono tutt'altro che complete.

Da questa anteprima incompleta si possono però ricavare alcune informazioni utili. La prima è che, sebbene sia vero che tra i requisiti di sistema ci sia Windows 10 aggiornato alla versione 22000.0 (ossia Windows 11), la distribuzione del Windows Subsystem for Android tramite il Microsoft Store permette di ipotizzare che magari, in un futuro non lontano, esso divenga disponibile anche per coloro che decideranno di restare con Windows 10 fino alla fine del supporto.

Inoltre, il sottosistema Android è stato a quanto pare pensato per funzionare anche con Xbox, la console da gioco di Microsoft, elencata tra i sistemi sui quali è installabile (dalla versione Xbox One in avanti): il piano prevede quindi di consentire l'esecuzione di app Android dalla console? A questo punto, è più che probabile.

A scoraggiare qualcuno potrebbe essere invece la visione dei requisiti consigliati: sebbene 8 Gbyte di RAM siano indicati come il minimo necessario per eseguire il sottosistema Android, per ottenere le prestazioni migliori Microsoft indica 16 Gbyte, una quantità di RAM che sui laptop ancora non è diffusissima.