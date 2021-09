Android, arriva l'auto-reset dei permessi

Era un'esclusiva di Android 11, sarà esteso anche alle versioni precedenti.

Tra le funzioni che Google ha inserito in Android 11 per migliorare il rispetto della privacy degli utenti c'è l'auto-reset dei permessi delle app.

Tutti gli utenti di smartphone sanno che, installando un nuovo software, spesso è necessario garantire a quello stesso software alcuni permessi di accesso a certe funzionalità o a certi dati, dalla fotocamera ai sensori di movimento, dall'elenco dei contatti alla gestione delle telefonate.

Può capitare che, dopo aver installato e adoperato un'app per qualche tempo, essa non risulti più utile e venga gradatamente dimenticata, anche se non disinstallata, rimanendo quindi inutilizzata sul telefono.

La funzionalità di auto-reset si occupa proprio di gestire questa situazione: quando un'app non viene usata per parecchio tempo, essa revoca tutti i permessi concessi; se l'utente vorrà usarla ancora, dovrà concederli di nuovo.

Tutto ciò è, a oggi, un'esclusiva di Android 11 ma a partire dal prossimo dicembre l'auto-reset verrà esteso anche alle versioni più vecchie a partire da Android 6 in avanti.

Una volta aggiunta, la funzionalità sarà attiva per impostazione predefinita: pertanto, l'utente non dovrà preoccuparsi di attivarla per poterla sfruttare; potrà sempre decidere di disattivarla e, per farlo, dovrà chiaramente agire manualmente.