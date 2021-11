Da Fisher-Price un telefono giocattolo che funziona davvero

L'ormai iconico Chatter Telephone compie 60 anni e guadagna il Bluetooth.

Quando si pronunciano le parole «telefono giocattolo», per molti la mente crea l'immagine di un apparecchio coloratissimo, dotato non solo dell'ormai antiquato disco di selezione, ma anche di occhi, bocca e ruote.

Se nell'immaginario comune è presente questa figura la responsabilità è di Fisher-Price, che nel 1960 ha lanciato il primo esemplare di questo giocattolo e l'ha chiamato Chatter Telephone (Telefono Chiacchierone, nella versione italiana).

Ovviamente, trattandosi di un prodotto destinato ai bambini anche molto piccoli, non funziona per davvero.

Però, in occasione dell'anniversario, Fisher-Price ha deciso di realizzarne un'edizione speciale che, sebbene esteticamente identica in tutto e per tutto alla versione giocattolo, consente davvero di telefonare.

Purtroppo non è possibile collegare l'edizione speciale Chatter Telephone alla linea di casa, scelta comprensibile poiché in molti casi la linea fissa sta sparendo. Invece, il prodotto si collega tramite Bluetooth a un qualsiasi smartphone iOS o Android.

Il Chatter Phone - Edizione Speciale è un'esclusiva degli Stati Uniti, dove è in vendita tramite la catena Best Buy e costa 60 dollari: non è esattamente conveniente per un apparecchio che non fa altro che telefonare (e nemmeno in autonomia), ma probabilmente i ricordi d'infanzia non hanno prezzo.