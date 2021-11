Il nonno dell'iPad va all'asta per 12.000 dollari

La casa d'aste Bonhams, che gestirà l'evento, descrive il VideoPad 2 come «la logica evoluzione del Newton Message Pad», spiegando che esso, realizzato in plastica robusta, è dotato di «uno schermo pieghevole con quella che pare una videocamera per videoconferenze», di uno slot per schede di memoria (non funzionante, nel prototipo) e anche di un jack per la connessione telefonica di rete fissa.

Dovranno passare circa 15 anni per passare dal prototipo del VideoPad all'iPad, il primo tablet che riuscirà a soddisfare le esigenze di Steve Jobs e che sarà potrà vedere la luce anche grazie all'esperienza accumulata nel creare l'iPhone.

Il prototipo che il prossimo 3 novembre andrà all'asta, anche se non si è mai trasformato in un prodotto commerciale, resta un momento significativo nella storia di Apple: la testimonianza di una buona idea che però è arrivata troppo in anticipo sui tempi e ha dovuto attendere che la tecnologia si evolvesse fino al punto di poterne garantire la concretizzazione.