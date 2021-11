Windows 11 e il bug che crea decine di cartelle vuote

La directory di sistema è invasa da directory temporanee che però non vengono mai cancellate.

Windows 11 ha uno strano problema: senza che il motivo sia chiaro, crea decine di cartelle vuote all'interno della directory di sistema System32,

Il problema è strano ma non eccessivamente preoccupante (le cartelle sono vuote, lo spazio occupato è sostanzialmente insignificante, e il fenomeno non influisce sul buon funzionamento di Windows) né nuovo: ne soffre infatti anche Windows 10 per lo meno dal 2019.

Il percorso esatto delle cartelle misteriose, posto che Windows sia installato sul drive identificato dalla lettera C, è C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local e le cartelle in sé si riconoscono facilmente poiché, oltre a non contenere alcun file, hanno nomi che iniziano con i caratteri tw e terminano con .tmp.

Pare che il responsabile della loro creazione sia il processo ProvTool.exe, che è un componente di Windows: perché mai crei tante cartelle temporanee senza poi sbarazzarsene, invece, non è ancora stato chiarito.

A causa delle impostazioni di Esplora File, le cartelle generalmente non sono visibili. Per poterle visualizzare è necessario disattivare la voce Nascondi i file protetti di sistema (consigliato) e accertarsi che sia attivata la voce Visualizza cartelle, file e unità nascosti; a entrambe si accede aprendo il menu delle opzioni (identificato dai tre puntini) di Esplora File e seguendo il percorso Opzioni cartella -> Visualizzazione.

Cancellare le cartelle vuote non costituisce un rischio per la stabilità del sistema, e si può fare con tranquillità. Si spera comunque che Microsoft metta presto mano, e in maniera definitiva, a questo bug curioso.