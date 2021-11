Windows 11, bug impedisce di avviare le app preinstallate

Anche se forse è più corretto parlare di distrazione da parte di Microsoft.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-11-2021] Commenti

Una distrazione, e alcune delle app predefinite di Windows 11 hanno smesso di funzionare.

Nel dettaglio, il problema riguarda lo Strumento di Cattura, la tastiera a schermo, le funzionalità di dettatura, il pannello delle emoji, l'interfaccia per l'IME, i suggerimenti e, nella modalità S, il menu Start e la schermata della Impostazioni.

La causa di tutto ciò sta in un certificato digitale che è scaduto lo scorso 31 ottobre e che Microsoft non ha rinnovato: così le app che da esso dipendono non possono più avviarsi.

Per la verità, Microsoft ha cercato di correre ai ripari il prima possibile, rilasciando (anche se solo il 4 novembre) l'aggiornamento KB5008295 che contiene una versione aggiornata del certificato.

Al momento in cui scriviamo, però, tale patch è ancora disponibile soltanto per gli iscritti al programma Insider: pertanto, quanti adoperano la normale versione stabile di Windows 11 si trovano nell'impossibilità di accedere a certe funzionalità del sistema.

Nell'attesa che la correzione raggiunga i canali principali, c'è poco da fare. Microsoft stessa suggerisce agli orfani dello Strumento di Cattura di tornare ad adoperare il tasto Stamp (che mette in memoria uno screenshot dello schermo) e di incollare il risultato in Paint. Per il resto, l'unica soluzione è l'attesa.

Alcuni utenti hanno suggerito che, se proprio si ha necessità di adoperare lo Strumento di Cattura, si può anche riportare la data del PC al 30 ottobre 2021 (prima della scadenza del certificato, quindi) per poi avviare lo Strumento. Una volta che questo è in esecuzione, la data può essere riportata alla normalità.