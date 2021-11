YouTube toglie il conteggio dei “Non mi piace”

Secondo Google, la sparizione creerà un ambiente ''inclusivo e rispettoso''.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-11-2021] Commenti (3)

Se ne parlava da tempo, e ora la decisione è stata presa: YouTube rimuoverà il conteggio dei Non mi piace (dislike) che ancora per poco campeggia - insieme a quello dei Mi piace - al di sotto dei video.

L'inizio delle discussioni in proposito risale ai primi mesi del 2019 e poi, la scorsa primavera, era parso che l'eliminazione del conteggio dei dislike fosse imminente; poi la questione è sembrata raffreddarsi, ma in realtà Google ha continuato i test che l'hanno portata alla decisione attuale.

Stando al post che annuncia ufficialmente la novità, dietro la scelta c'è la constatazione di come la mancanza del numero dei Non mi piace abbia come conseguenza anche una minore quantità di attacchi e molestie ai danni dell'autore del video; di contro, quando il numero è visibile gli attacchi aumentano e si crea un circolo vizioso che da un lato porta il contatore a crescere, dall'altro le molestie a non fermarsi.

Il pulsante Non mi piace, in sé, non sparirà, ma continuerà a essere usato per fornire un feedback all'autore del video e personalizzare l'elenco dei video consigliati; soltanto, non sarà più possibile sapere se a non apprezzare quel dato contenuto sia soltanto uno sparuto gruppo di incontentabili, oppure se il disprezzo sia più generalizzato.

Ciò - e YouTube stessa lo ammette - creerà qualche scomodità agli utenti che proprio valutando il rapporto tra il numero di like e quello di dislike scelgono se dedicare o meno il proprio tempo a un dato video; è d'altra parte convinta che questa sia l'unica strada per fare della piattaforma «un ambiente inclusivo e rispettoso», in cui i creatori di contenuti possano «sentirsi sicuri di potersi esprimere».

Le reazioni all'annuncio non si sono fatte attendere. Oltre a chi accusa YouTube di voler sostenere un mondo ipocrita, in cui nessun video è considerato inguardabile, c'è chi ha già ideato alternative per poter rimediare alla sparizione del conteggio dei dislike.

Per esempio, c'è chi suggerisce di inserire sotto a ogni video un commento con scritto semplicemente dislike: il numero dei Mi piace lasciati a quel commento ripristinerebbe in qualche modo la funzionalità rimossa.

Resta da vedere se idee come questa avranno davvero un seguito e se, in questo caso, YouTube intenda prendere ulteriori provvedimenti.

La sparizione del conteggio dei Non mi piace è già iniziata, ma sarà completata per gradi e diverrà completa nelle prossime settimane.

Qui sotto, il video (in inglese) che annuncia la novità.