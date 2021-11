L'app va in crash, e la Tesla non parte più

Affidarsi unicamente all'app per aprire e avviare l'auto non è proprio un'idea furba.

Lo scorso venerdì è stato una giornata difficile per i possessori di automobili Tesla, inizialmente in Canada e Stati Uniti e poi anche nel resto del mondo.

L'app per la gestione dell'auto dallo smartphone ha infatti smesso di funzionare, e in condizioni normali ciò non sarebbe un problema.

Molti utenti di Tesla, però, fanno affidamento sull'app per ogni singola questione che riguardi la loro auto: la usano per gestire le impostazioni, per ricordarsi gli appuntamenti per la manutenzione, per controllare la ricarica ma anche per aprire le portiere e mettere in moto il veicolo.

Tramite l'app si può infatti fare tutto questo e così in molti hanno preso l'abitudine di uscire di casa senza portare con sé la tessera dell'auto o il telecomando forniti in dotazione, pensando che avere lo smartphone sia più che sufficiente: così facendo, quando l'app ha smesso di funzionare tutti costoro si sono trovati chiusi fuori dalla loro Tesla.

Il problema s'è manifestato nel corso del pomeriggio (quando la maggior parte della gente era quindi già fuori casa per lavoro) e ha continuato ad aggravarsi con il passare delle ore; a un certo punto la questione è diventata tanto seria che Elon Musk in persona s'è interessato del problema, fornendo via Twitter aggiornamenti a quanti gli chiedevano notizie.

Il problema è stato infine identificato e risolto nelle prime ore del mattino di sabato 20 novembre: la causa dei malfunzionamenti - qualunque fosse - è stata individuata ed eliminata, e le auto sono tornate disponibili.

L'irritazione degli utenti di Tesla è comprensibile, ma sarebbe potuta essere molto minore se tutti si ricordassero sempre di portare con sé il telecomando o, almeno, avessero approfittato dell'opzione che consente di configurare il telefono per poterlo usare, tramite Bluetooth, proprio per aprire le portiere e avviare il motore: si tratta di una funzionalità pensata proprio per supplire all'app quando questa, per qualche motivo, non funziona.

Gli ingegneri di Tesla hanno insomma fornito agli utenti sufficienti alternative per non rischiare di restare a piedi di punto in bianco; sono gli utenti stessi che mostrano di avere una fede fin troppo cieca e irrazionale nella tecnologia.