Microsoft ammette: SSD più lenti con Windows 11

La soluzione arriverà - forse - col prossimo Patch Tuesday.

11-12-2021

Le prime segnalazioni erano già emerse nei giorni scorsi, ma ora c'è la conferma ufficiale di Microsoft: se il vostro PC con Windows 11 è dotato di un moderno e scattante SSD NVMe, ma all'atto pratico vi sembra che non sia tanto veloce quanto dovrebbe, la colpa è del sistema operativo.

Per motivi che non sono stati chiariti, il medesimo SSD risulta più veloce sotto Windows 10 che sotto Windows 11, esattamente come sin dalla fine dello scorso mese diversi utenti hanno preso a segnalare, lamentando ritardi sia nella fase di boot sia nelle normali operazioni, fenomeno evidente soprattutto durante la scrittura di file di grandi dimensioni.

Le prove fornite con test gratuiti quali CrystalDiskMark hanno costretto Microsoft ad approfondire la questione, scoprendo che in certi casi Windows 11 arriva a ridurre la velocità di scrittura dei drive addirittura del 45% e rilasciando una correzione per il problema già lo scorso 22 novembre, inserendola nell'aggiornamento opzionale KB5007262.

L'aggiornamento, tuttora considerato una anteprima, porta con sé un'informazione importante: Microsoft ha rilevato cali di prestazione non soltanto con gli SSD NVMe, ma anche con gli SSD che usano il protocollo SATA e persino con i tradizionali hard disk, ma soltanto quando è attiva la funzione USN Journal (come accade di default per il drive C).

Ora Microsoft ha ammesso che il problema esiste e che i lavori per assicurarne una soluzione definitiva sono ancora in corso, ricordando però che gli effetti non si palesano in tutti i PC con Windows 11.

Pertanto, chi dovesse notare rallentamenti sospetti può provare a risolvere la questione tramite l'aggiornamento opzionale. Tutti gli altri possono attendere invece l'update che arriverà in occasione del prossimo Patch Tuesday, fissato per martedì 14 dicembre, e che dovrebbe contenere la correzione definitiva.