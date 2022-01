Da Samsung un telecomando che si ricarica con il Wi-Fi

Sfruttando le onde elettromagnetiche, l'Eco Remote non rischia mai di trovarsi senza energia.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-01-2022] Commenti (3)

Lo scorso anno, durante il CES, Samsung aveva presentato un telecomando per televisori che si ricaricava con l'energia solare, e l'aveva battezzato SolarCell Remote.

In occasione dell'edizione 2022 della fiera di Las Vegas, l'azienda coreana ha presentato una nuova versione del dispositivo, chiamandola Eco Remote e apportandovi una significativa modifica: essa si ricarica, infatti, principalmente grazie alle onde radio sfruttando la tecnica nota come RF Harvesting che converte le radioonde in corrente continua e che, in teoria, dovrebbe consentirle di non restare mai "a secco".

Samsung non è certo la prima a pensare di sfruttare le radiazioni elettromagnetiche in cui viviamo immersi per alimentare apparecchi elettronici, ma l'idea è comunque interessante. In particolare, l'Eco Remote 2022 è stato presentato come un apparecchio in grado di sfruttare le onde radio emesse dai router che supportano il Wi-Fi (apparecchi che ormai si trovano in tutte le case), che altrimenti andrebbero "sprecate".

Nonostante l'innovazione introdotta con il nuovo modello, il pannello solare presente nell'edizione 2021 del telecomando non è stato rimosso: è ancora presente sul retro, e non manca anche un più tradizionale metodo di ricarica tramite la porta USB-C.

Samsung ha fatto sapere che, con questi suoi telecomandi, intende ridurre l'utilizzo delle batterie AAA generalmente adoperate in questo tipo di dispositivi e sostiene che, passando ai telecomandi che si ricaricano "da soli" (tramite l'energia solare, le onde magnetiche o anche l'energia cinetica, altro metodo su cui l'azienda sta lavorando) si può evitare che, in sette anni, vengano gettate 99 milioni di batterie considerando i soli apparecchi Samsung venduti in media in quel lasso di tempo, e addirittura 3,1 miliardi di batterie considerando le vendite complessive globali di televisori.

L'Eco Remote, che sarà disponibile sia in nero sia in bianco, dispone anche di microfono per i comandi vocali e di pulsanti dedicati per i servizi Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e Samsung TV.

Mancano invece i tasti numerici, che Samsung da qualche tempo reputa ormai inutili; al loro posto, premendo il pulsante dedicato, appare un tastierino numerico virtuale sullo schermo del televisore.

Al momento in cui scriviamo non ci sono indicazioni circa il prezzo dell'Eco Remote, né sul momento in cui sarà in vendita.