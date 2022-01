Amazon Style, il negozio di abbigliamento che manda i vestiti direttamente in camerino

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-01-2022] Commenti (1)

Nel giro di non molti anni ci siamo abituati a fare acquisti online, e in particolare su Amazon, praticamente ogni cosa, ma il colosso dell'e-commerce non ha mai dato l'impressione di volersi accontentare di dominare il commercio via Internet.

L'apertura di veri e propri supermercati come gli Amazon Go ha dato dimostrazione di questa volontaà, che viene ora confermata dal lancio di Amazon Style.

Si tratta di negozi specializzati nella vendita di vestiario e accessori di moda; il primo di essi aprirà a Los Angeles nel corso dell'anno e, come era facile aspettarsi, offrirà un'esperienza d'acquisto in "stile Amazon".

Ogni capo in vendita, infatti, non sarà semplicemente esposto; ogni modello sarà corredato di un codice QR che i potenziali acquirenti provvederanno a sottoporre a scansione per poter consultare, tramite l'app, l'intera selezione di varianti disponibili in termini di taglie, colori e via di seguito, ma anche per verificare le opinioni degli altri utenti.

Una volta trovata la combinazione desiderata un pulsante informerà il negozio della scelta fatta; il capo prescelto sarà inviato in un camerino dove potrà essere provato prima dell'acquisto insieme ad altri oggetti che gli algoritmi di Amazon pensano possano interessare.

All'interno dei camerini ci saranno poi dei touchscreen per interagire con il negozio senza dover usare lo smartphone al fine, per esempio, di farsi inviare altri capi da provare. Qualora poi non si arrivasse a una conclusione e si preferisse riflettere ancora sull'acquisto, sarà possibile salvare le scelte fatte fino a quel momento nel proprio profilo Amazon.

Il pagamento, infine, avverrà tramite la tecnologia Amazon One, che sfrutta il riconoscimento del palmo della mano per identificare l'utente. Non è prevista invece l'adozione dei pagamenti automatici come quelli già visti in azione nei negozi Amazon Go.

Secondo Amazon, organizzare un negozio in questo modo significa sfruttare meglio lo spazio (non ci sono file e file di appendini con gli abiti, per esempio), e ciò permette di «offrire un numero di modelli almeno doppio» rispetto a un negozio tradizionale di dimensioni simili.

Sebbene buona parte del sistema di vendita sia automatizzato, infine, Amazon afferma che saranno comunque presenti dei dipendenti "umani" per fornire assistenza ai clienti e gestire i pagamenti.

Qui sotto, il video di presentazione.