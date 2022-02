L'estensione per Chrome che trasforma YouTube in una radio

Music Mode for YouTube blocca il flusso video lasciando passare solo l'audio, consentendo di risparmiare banda.

Per molti, YouTube non è tanto una piattaforma per la condivisione di video, quanto piuttosto una ricca biblioteca musicale: vi si trova di tutto, è gratis, e si possono creare playlist personalizzate.

Se a interessare è soltanto la musica e non il video, però, quest'ultimo è inutile. Anzi, peggio: per chi usa connessioni a consumo è perfino dannoso, poiché consuma banda senza offrire un contenuto che interessi.

Da queste considerazioni è nata Music Mode for YouTube, un'estensione gratuita per Chrome e per i browser basati su Chromium che blocca il flusso video, lasciando passare soltanto il flusso audio: poiché non si limita a nascondere il video ma lo blocca, il risparmio di banda è reale.

L'estensione funziona con YouTube, YouTube Music e anche con i video ospitati dalla piattaforma ma embedded nei vari siti, e offre anche diverse opzioni che possono risultare interessanti.

Le impostazioni predefinite, che appaiono subito dopo l'installazione, prevedono infatti che Music Mode for YouTube blocchi il video, nasconda le anteprime, nasconde le immagini del canale e l'avatar dell'utente, nasconda le eventuali altre immagini e, infine, salti automaticamente la pubblicità. Ciascun utente può però regolarle singolarmente in base alle proprie preferenze.

Ogni volta che un contenuto di YouTube è in riproduzione, poi un'icona nella parte bassa, a forma di nota musicale, consente di decidere di riattivare il video soltanto per quel singolo contenuto.