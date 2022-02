Primavera bollente per i lavoratori italiani delle TLC

Dall'acquisizione di Vodafone da parte di Iliad alla crisi di Tim, si prospetta una primavera difficile per i lavoratori italiani delle telecomunicazioni.

Otto ore di sciopero per i lavoratori Tim, da effettuarsi nelle prossime settimane: è questa la prima risposta dei sindacati dei lavoratori delle Telco affiliati a Cgil-Cisl-UIL dopo la presentazione del progetto di massima del nuovo AD di Tim, Pietro Labriola.

Il piano - che sarebbe condiviso dai maggiori azionisti di Tim, i francesi di Vivendi e la CDP italiana - prevede la separazione delle attività di rete dai servizi commerciali con la creazione di due società distinte ed è la risposta all'Opa del fondo americano Kkr, che vorrebbe acquisire Tim e, ugualmente, scorporare rete e servizi.

Il problema è che il piano di Labriola, pur concedendo un respiro sul medio termine e avendo il vantaggio di non essere finalizzato a una mera speculazione, a breve termine preoccupa non poco i sindacati per l'impatto che avrebbe sui livelli occupazionali e sulle garanzie contrattuali per il personale.

La separazione in due società, d'altra parte, permetterebbe di utilizzare ancora ammortizzatori sociali come i contratti di solidarietà espansiva e difensiva, che Tim ha già esaurito.

I sindacati delle Telco hanno inoltre già aperto una vertenza, in cui vogliono coinvolgere il Governo, con Almaviva: i suoi 2.500 lavoratori, che hanno già perso l'appalto del servizio telefonico di prenotazioni della nuova Alitalia, stanno infatti per perdere gli appalti del 187 di Tim e del 155 di Wind e potrebbero perdere in futuro anche il 1500, il numero verde per l'Emergenza Covid.

A tutto ciò si aggiungono le forti preoccupazioni relative ad altri progetti in cantiere sempre nel mondo delle TLC italiane, ossia lo scorporo della rete Wind e l'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Iliad: tramontata l'ipotesi di acquisizione di Iliad da parte di Vodafone, infatti, ora è l'azienda francese a sembrare interessata ad acquisire la filiale italiana dell'operatore britannico.