Gmail, il nuovo filtro antispam è fin troppo aggressivo

Anche i messaggi leciti finiscono nella posta indesiderata.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-03-2022] Commenti

Se siete utenti di Gmail e non vi capita spesso di controllare la cartella dello spam, forse è giunto il momento di darle un'occhiata, e magari di prendere la buona abitudine di tenerla sotto controllo.

Da un paio di mesi in qua, infatti, Google ha reso più severe le regole adoperate dal filtro antispam di Gmail per identificare la posta indesiderata e, come risultato, diversi utenti hanno iniziato a segnalare che anche email del tutto innocenti ora sono considerate spam.

Tra le pagine della Community di Google si possono trovare le segnalazioni di questo fenomeno, compresa una inserita da un utente che - come dichiara - ora si vede classificare come spam oltre il 90% delle email legittime.

La causa di tutto sta nel modo in cui Gmail ora gestisce i domini dai quali proviene la posta: se non sono configurati in un certo modo, la casella ritiene che i messaggi da lì spediti non siano legittimi.

Si tratta di un dettaglio da conoscere sia per gli utenti della casella Gmail di Google, che faranno bene a non ignorare la cartella spam, sia per chi invia posta elettronica da un proprio dominio: esso dovrà essere impostato in modo da rispettare i criteri indicati da Google nella pagina ufficiale di supporto dedicata a questo argomento.

Particolarmente importante, e generalmente sufficiente per tornare a essere considerati mittenti leciti da Gmail, è la configurazione della Sender Policy Framework (SPF), un metodo che serve a evitare il fenomeno dello spoofing, ossia l'invio di email con un indirizzo di provenienza fasullo.