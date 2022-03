Da Huawei un e-reader con schermo da 10 pollici

MatePad Paper è praticamente un tablet con display e-ink, e supporta lo stilo M-Pencil.

Si chiama MatePad Paper il primo frutto dell'incursione di Huawei nel mondo degli e-reader, e si tratta di un prodotto che offre più della semplice visualizzazione dei libri elettronici.

Presentato al Mobile World Congress, MatePad Paper si fa notare innanzitutto per l'ampio schermo e-ink da 10,3 pollici, una misura ben più ampia di quella generalmente adottata per gli e-reader, che per lo più si accontentano di schermi da 7 pollici.

La differenza si spiega con il fatto che il prodotto di Huawei si presenta come una sorta di ibrido tra un lettore di e-book e un tablet: non è un caso, infatti, che il sistema operativo adottato sia HarmonyOS (sviluppato da Huawei stessa dopo la rottura con Google) e che abbia accesso completo alla relativa App Gallery.

Inoltre, il MatePad Paper supporta nativamente lo stilo M-Pencil, anch'esso prodotto da Huawei, che può essere adoperato per prendere appunti direttamente sullo schermo, ed è dotato anche di un microfono.

A chi fosse interessato soprattutto alle funzioni di e-reader Huawei spiega che il MatePad offre l'accesso al Book Store dell'azienda, che contiene oltre 2 milioni di titoli, e che supporta sia il formato PDF che i più diffusi formati per gli e-book. Non è presente, però, il supporto diretto all'app Kindle di Amazon né a Google Play Books, per motivi non ufficialmente dichiarati ma che si possono facilmente immaginare.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il MatePad Paper incorpora un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, 4 Gbyte di RAM e 64 Gbyte di memoria interna.

La retroilluminazione supporta 32 diversi livelli di luminosità e la batteria, a detta di Huawei, dura fino a quattro settimane con il dispositivo in standby.

Tutto ciò sarà prossimamente in vendita a una cifra non esattamente economica: il prezzo di lancio è di 499 euro, decisamente più in linea con quello di un tablet di un certo livello che con quello di un e-reader, e comprende sia lo stilo M-Pencil che una cover.