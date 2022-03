Microsoft acquisisce Nuance per quasi 20 miliardi di dollari

Svilupperà soluzioni di IA conversazionale per l'ambito sanitario.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-03-2022] Commenti

Dopo quasi un anno, Microsoft ha completato l'acquisizione di Nuance, azienda nota particolarmente per i suoi sistemi di riconoscimento vocale (come Dragon Naturally Speaking), OCR (OmniPage) e gestione documenti (PaperPort, che però dal 2019 è stato ceduto a Kofax).

Il lavoro più famoso di Nuance è però probabilmente quello compiuto in collaborazione con Apple e che ha portato alla creazione di Siri, l'assistente vocale che si trova in iOS, in iPadOS e in macOS.

Ora dopo aver incassato tutte le necessarie approvazioni da parte degli enti regolatori del mercato, con un accordo del valore di 19,7 miliardi di dollari annunciato già ad aprile 2021 Nuance è ufficialmente parte di Microsoft.

Il gigante di Redmond conta di usare l'esperienza di Nuance in termini di riconoscimento vocale e intelligenza artificiale conversazionale (ossia capace di imparare a interagire a voce con gli utenti in modo naturale e personalizzato) per fornire soluzioni dedicate a quanti si occupano di servizi dedicati alla salute, come illustra il breve video (in inglese) che riportiamo qui sotto.