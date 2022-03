Google, ora basta un tocco per far svanire le ricerche imbarazzanti

Almeno quelle eseguite nell'ultimo quarto d'ora.

È passato quasi un anno da quando Google ha annunciato l'introduzione, su Android, della «cancellazione veloce» delle ricerche.

Svelata per la prima volta durante l'evento Google I/O di maggio 2021, è una funzione che, con un tocco, consente di eliminare la cronologia delle ricerche relative agli ultimi 15 minuti: tutto svanisce sia dal dispositivo sia dalla pagina Le mie attività.

Dopo mesi di messa a punto, la cancellazione veloce sta finalmente arrivando su tutti i dispositivi Android anche se occorrerà del tempo prima che raggiunga ogni singolo tablet e smartphone: come sempre capita in questi casi, infatti, la diffusione avviene gradualmente.

Per utilizzarla (o verificare se sia già attiva) non serve fare altro che aprire l'app di ricerca Google e toccare l'icona del proprio profilo: se la novità sarà già arrivata, nel menu che si aprirà ci sarà la voce Elimina gli ultimi 15 minuti.

Google afferma di aver deciso l'introduzione di questa funzione per facilitare la vita a quegli utenti che preferiscono nascondere ricerche con termini insoliti o potenzialmente compromettenti, basandosi anche sull'analisi delle abitudini di ricerca.

Così facendo ha scoperto che due terzi di tutte le ricerche sono «a zero click», ossia dopo le quali gli utenti non navigano su alcuna delle pagine che vengono restituite come risultati; esse sono risultate molto più comuni su dispositivi mobili che su desktop: non a caso, la cancellazione veloce è disponibile nell'app ma non nella ricerca desktop (né è chiaro se mai lo sarà).