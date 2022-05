Kindle, i lettori più vecchi perderanno l'accesso ad Amazon

Da agosto non sarà più possibile fare acquisti direttamente dall'e-reader.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-05-2022] Commenti (2)

Chi, volendo acquistare un lettore di e-book, sceglie un Kindle, spesso lo fa perché in questo modo ha l'accesso al vasto catalogo di Amazon, dal quale può direttamente acquistare i titoli che gli interessano.

Oggi però scopriamo che quell'accesso non è eterno. A partire dal prossimo 17 agosto, infatti, alcuni modelli di Kindle non saranno più in grado di navigare sullo Store di Amazon, né di fare acquisti.

Si tratta di modelli certamente non recenti - il più vecchio degli esclusi è stato lanciato nel 2009, il più recente nel 2012 - ma gli utenti che ancora li adoperano probabilmente non vedono la necessità di sostituirli se ancora svolgono bene il loro compito.

Amazon non ha motivato ufficialmente la decisione, ma è possibile che l'esclusione sia dovuta al fatto che i modelli interessati supportano soltanto i protocolli TLS 1.0 e 1.1 e, pertanto, non sono in grado di garantire una connessione sicura secondo gli standard attuali.

L'impossibilità di accedere direttamente al negozio non comporta però immediatamente la necessità di doversi disfare dei vecchi modelli di Kindle.

Non solo i libri già acquistati restano disponibili, ma è ancora possibile aggiungerne di nuovi; soltanto, la procedura diventa un po' più macchinosa, poiché è necessario concludere l'acquisto da un dispositivo diverso dal Kindle.

I titoli comprati in questo modo potranno poi essere inviati all'e-reader usando la funzionalità Invia-a-Kindle o collegando il lettore al PC tramite un cavo USB.

I modelli interessati dalla decisione di Amazon sono:

Kindle 2nd Gen International

Kindle DX International

Kindle Keyboard

Kindle 4th Gen

Kindle 5th Gen