Microsoft regala macchine virtuali con Windows 11

Se siete tra quanti ancora non hanno potuto toccare con mano Windows 11 (magari perché il vostro PC non rispetta i requisiti minimi, o perché non volete fare un salto nel buio aggiornando un Windows 10 funzionante) ma vorreste rendervi conto di persona se valga la pena abbandonare il vostro attuale sistema operativo, Microsoft offre una soluzione che non richiede né di cambiare PC né di aggiornare il SO attualmente in uso.

Ha infatti messo a disposizione in versione aggiornata alcune macchine virtuali per i più diffusi software di virtualizzazione, liberamente scaricabili e utilizzabili.

Si tratta di "pacchetti" (dal peso di circa 20 GByte l'uno) per VMWare, Hyper-V, VirtualBox e Parallels che Microsoft ha realizzato per facilitare la vita agli sviluppatori che intendono creare software per Windows 11: infatti non contengono soltanto il sistema operativo (fornito nell'edizione Enterprise) ma anche diversi strumenti di sviluppo.

All'interno troviamo infatti Visual Studio 2022 con UWP, .Net Desktop, Azure e il Windows App SDK per C#; inoltre il Windows Subsystem for Linux è abilitato, Ubuntu è installata ed è presente anche Windows Terminal.

Nulla però vieta, naturalmente, anche a chi sviluppatore non è di scaricare la versione per il proprio software di virtualizzazione preferito e fare un "giro di prova" con Windows 11, in maniera completamente gratuita.

C'è soltanto una limitazione: la versione di Windows 11 fornita in questo modo ha una scadenza. Cesserà infatti di funzionare l'11 settembre 2022, il che significa che comunque consente di avere a disposizione un paio di mesi buoni per valutare il sistema.

Ulteriori informazioni, oltre ai link diretti per il download, si possono trovare sulla pagina ufficiale.