Da Samsung lo smartphone con un secondo schermo posteriore e trasparente

È da un po' che il settore degli smartphone non presenta delle vere innovazioni: negli ultimi tempi, il massimo della novità è consistito nel lancio dei telefonini con schermi pieghevoli - come il recente Galaxy Z Fold 4 - che non hanno però conquistato gli utenti quanto speravano le aziende.

Volendo fidarsi di un brevetto da poco registrato da Samsung, l'azienda coreana sta però tuttora cercando di introdurre nei propri prodotti qualche elemento che sia almeno un po' innovativo ma che allo stesso tempo anche utile per gli utilizzatori.

Nel caso specifico, si tratta di uno smartphone realizzato secondo un fattore di forma tradizionale ma dotato anche di un display posteriore; quest'ultimo, inoltre, è anche «almeno parzialmente trasparente».

Nello specifico, "trasparente" non significa che lascia intravvedere i componenti interni del telefono, ma che quando non è in uso diventa praticamente invisibile, assumendo lo stesso aspetto della cover posteriore (dove di solito trovano posto il logo del produttore, l'obiettivo della fotocamera, scritte e decorazioni, oltre - almeno in certi casi - al sensore di impronte digitali.

Ciò significa, inoltre, che le informazioni mostrate da questo schermo appaiono come se fossero scritte direttamente sulla cover.

Lo scopo principale del display secondario è mostrare le notifiche e alcuni dati utili - come l'ora, o il meteo, o gli aggiornamenti dai social network o qualunque cosa faccia piacere all'utente avere a portata d'occhio - che possono essere sempre visibili grazie alla tecnologia Always on.

Oppure, lo schermo posteriore potrebbe essere adoperato come uno schermo standard, con applicazioni che però devono ancora essere progettate per poter sfruttare al meglio questa possibilità.

Poiché il brevetto è stato appena registrato, è impossibile dire se e quando questa idea si tradurrà in un prodotto reale. D'altra parte, sembra almeno che Samsung questa volta abbia pensato a una novità che possa avere anche una reale utilità e non sia semplicemente estetica o sia unicamente pensata per stupire.