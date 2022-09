[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-09-2022] Commenti

Sono anni che gli utenti di Twitter avanzano una precisa lamentela: la mancanza, sulla piattaforma di microblogging, di un pulsante modifica per i tweet già pubblicati.

È pur vero che si può cancellare e riscrivere un tweet che contiene un errore ma, per evitare problemi e fraintendimenti, l'etichetta di Twitter prevede che ciò venga fatto solo se ci si accorge immediatamente di ciò che non va; in caso contrario si compromette una conversazione già avviata, oltre a perdere il numero dei vari like e retweet ricevuti.

D'altra parte, se fino a oggi Twitter ha nicchiato nel concedere ai propri utenti la possibilità di modificare i propri messaggi, un buon motivo c'è: alterare in un secondo tempo un post già pubblicato apre la porta ad abusi e confusione, poiché i commenti già scritti a quel punto finiscono col riferirsi a un testo che non esiste più nella sua forma originale.

Poiché tuttavia le proteste non cessano, a quanto pare il social network sta per cedere alle pressioni: è stato infatti attivato un beta test del pulsante edit, che si dovrebbe concludere entro la fine del mese.

A quel punto detto pulsante sarà disponibile a una platea più ampia di quella costituita dai soli tester, ma non a tutti i 230 milioni di utenti di Twitter: sarà infatti appannaggio soltanto di quanti dispongono di un profilo verificato (identificato dalla spunta blu) e, almeno inizialmente, in un solo Paese.

Per questi fortunati - che già ora dispongono di 60 secondi dopo la pubblicazione per modificare i propri tweet - la finestra temporale per la modifica si allargherà a 30 minuti. I comuni mortali, invece, dovranno continuare a porre assoluta attenzione a ciò che scrivono prima di pubblicare.