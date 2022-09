Instagram dichiara guerra al cyberflashing

Il social network le censurerà automaticamente le foto di nudo non richieste.

La conferma viene direttamente da Meta, l'azienda cui fanno capo Facebook e Instagram: il fenomeno del cyberflashing è diventato così diffuso che è necessario fare qualcosa per arginarlo, e gli sviluppatori stanno già provvedendo.

Con cyberflashing si intende una particolare forma di molestia che consiste nell'inviare a qualcun altro foto di nudo assolutamente non richieste; si tratta di un fenomeno che è particolarmente diffuso su Instagram e che, come può immaginare, vede per lo più gli uomini nella veste di molestatori e le donne nella veste di vittime.

La soluzione a questo problema pensata da Meta, come ha rivelato su Twitter l'esperto Alessandro Paluzzi, consiste in un filtro automatico che blocca la visualizzazione delle foto di nudo non richieste, un po' come già fa la funzionalità Hidden Words nei confronti dei commenti offensivi.

Meta sottolinea che l'azienda non vede il contenuto del messaggio, o le immagini, né ne condivide il contenuto con terzi, garantendo in questo modo «la protezione della privacy delle persone, dando loro allo stesso tempo il controllo sui messaggi che ricevono» come ha spiegato Liz Fernandez, portavoce di Meta.

Nel tweet di Paluzzi si legge infatti: «Una tecnologia presente sul vostro dispositivo copre, nelle chat, le foto che possono contenere del nudo. Instagram NON PUÒ avere accesso alle foto». La censura, insomma, avviene direttamente sullo smartphone, non a livello dei server di Meta.