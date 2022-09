Intel e Samsung svelano il display che si estende

Basta tirarlo e la superficie dello schermo aumenta.

In occasione dell'evento Intel Innovation, che è in corso in questi giorni, l'azienda di Santa Clara non s'è limitata svelare il prevedibile - come i processori Core di tredicesima generazione - ma ha anche mostrato qualche idea più innovativa.

Ne è esempio il display "espandibile" ideato insieme a Samsung e per il quale Pat Gelsinger in persona, CEO di Intel, avrebbe intravisto enormi potenzialità nel settore dei computer portatili.

Sul palco Joo Sun Choi, CEO di Samsung Display, ha mostrato al pubblico uno schermo stand alone del tutto simile a un tablet, che però può essere "espanso" con un semplice gesto fino a farlo diventare un display da 17 pollici.

I dettagli tecnici non sono stati rivelati, ma l'impressione è che la tecnologia adottata sia simile a quella di altri schermi "arrotolabili", come per esempio quella brevettata proprio da Samsung qualche anno fa e che forse ora abbiamo visto per la prima volta dal vivo.

Più che un uso per il mercato di smartphone e tablet, in cui Intel è praticamente assente, il gigante dei chip vedrebbe bene questa tecnologia all'opera sui computer portatili: un laptop che, richiuso, sembrerebbe ospitare un piccolo schermo da 11,6 pollici potrebbe, completamente esteso, offrire al proprio utente un dignitoso schermo da 17 pollici, migliorando la produttività.

Ciò ovviamente richiederà un certo impegno anche da parte del sistema operativo, che dovrà regolare in tempo reale la risoluzione e adattarsi alla porzione di schermo disponibile, eventualmente ignorando quella che fosse ancora "arrotolata" e pertanto non visibile.

Naturalmente, poi, affinché questa novità si dimostri davvero pratica e possa prendere piede occorrerà prendere in considerazione il prezzo di portatili in tal modo equipaggiati, ma l'aver visto un prototipo concreto e funzionante lascia sperare che lo schermo espandibile non diventi l'ennesima invenzione interessante che svanisce nell'oblio poco dopo la sua presentazione.

Qui sotto, il video del keynote in cui (al minuto 52) lo schermo è stato presentato.