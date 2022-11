I sandali usati di Steve Jobs all'asta per 80.000 dollari

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-11-2022] Commenti (1)

Gli appassionati di storia dell'informatica, come qualsiasi collezionista, si svenano volentieri pur di accaparrarsi qualche cimelio: si spiega così come un antenato dell'iPad sia potuto andare all'asta per 12.000 dollari, e come un prototipo dell'Apple I sia stato venduto addirittura per oltre 650.000 dollari.

La storia dell'informatica, d'altra parte, non è fatta soltanto dagli apparecchi elettronici, ma anche dalle personalità geniali e originali che ne sono state protagoniste: ciò che è loro appartenuto, per quanto umile possa essere, una volta considerato come una reliquia viene a essere valutato parecchio.

Ecco quindi che chi desidera tenersi in casa un particolare pezzo della storia di Apple può decidere di partecipare all'asta del prossimo 11 novembre per tentare di aggiudicarsi dei sandali Birkenstock appartenuti a Steve Jobs, e da lui abbondantemente usati.

I sandali in questione sono stato indossato dal fondatore di Apple negli anno ‘70 e '80, e poi gettati via; Mark Shelf, che allora ne gestiva una proprietà ad Albany, in California, li aveva però recuperati dalla spazzatura insieme a diverse altre cose eliminate da Jobs, finendo per accumulare «una collezione decisamente variegata» di memorabilia.

I sandali destinati alla discarica sono così diventati nel tempo quasi delle celebrità, venendo esposti in diverse occasioni (compreso il Salone del Mobile di Milano del 2017).

«I sandali erano un componente del suo lato semplice» ha raccontato nel 2018 Chrisann Brennan, ex compagna di Steve Jobs, in occasione di una esposizione presso Birkenstock. «Erano la sua uniforme. Non avrebbe mai fatto o comprato qualcosa che lo distinguesse dagli altri. Semplicemente, era convinto dell'intelligenza e della praticità del design, e della comodità nell'indossarli. E coi Birkenstock non si sentiva un uomo d'affari; così aveva la libertà di pensare in modo creativo».

Tanta importanza attribuita a un paio di sandali che sarebbero dovuti finire nella spazzatura quarant'anni fa si riflette nella loro valutazione: la casa d'aste li stima tra i 60.000 e gli 80.000 dollari.