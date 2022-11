Windows 11, ancora problemi di prestazioni

L'ultimo aggiornamento è una disgrazia soprattutto per i gamer.

La morale della storia sembra essere chiara: se usate il vostro computer per i videogiochi, state alla larga da Windows 11, e soprattutto dal 2022 Update.

Che questa particolare versione di Windows causasse problemi di prestazioni con i videogiochi già era noto, e certe soluzioni indicate da Microsoft lasciavano molto a desiderare, ma si confidava che presto una patch avrebbe posto fine ai problemi.

Invece, Microsoft ha da poco aggiornato la pagina di supporto di Windows 11 2022 Update (altrimenti noto come Windows 11 22H2) dicendo semplicemente che ci si devono aspettare prestazioni inferiori al previsto con alcuni giochi.

Ai gamer che abbiano già installato l'ultima versione di Windows 11 non resta molto da fare se non affidarsi alla speranza: o confidare in un aggiornamento del videogioco che non si comporta come dovrebbe, pregando che ciò lo riporti sulla retta via, o confidare in una soluzione da parte di Microsoft, la quale assicura che «ci stiamo occupando del problema».

A chi non avesse ancora aggiornato Windows 11 2022 Update dovrebbe andare un po' meglio: Microsoft stessa, che per precauzione ha bloccato l'installazione dell'update quando vengono rilevati certi giochi, consiglia di non forza l'applicazione dell'aggiornamento ma di attendere fiduciosi che da Redmond tolgano il blocco.

A quel punto - si spera - le cose finalmente torneranno a funzionare nel modo in cui avrebbero dovuto funzionare sin dall'inizio.