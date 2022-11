Una PlayStation 5 nei veicoli autonomi di Sony e Honda

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-11-2022] Commenti

È da un paio d'anni che l'occhio di Sony si è posato sulle automobili: sin dalla costituzione di Sony Mobility Inc, nel 2020, l'azienda ha dimostrato di voler entrare seriamente nel settore degli autoveicoli elettrici presentando finora due prototipi, Vision-S 01 e Vision-S 02.

Sony si deve però anche essere accorta che, per poter sfondare, le potrebbe far comodo una collaborazione con chi nel mercato delle auto già è ben presente, ed è così che è nata la partnership, appena annunciata, con Honda.

La joint venture Sony Honda Mobility mira a mettere in vendita i primi veicoli elettrici, alcuni dei quali dotati di sistemi di guida autonoma, nel 2026. Ma non si tratterà di normali, "noiose" automobili elettriche, ancorché in grado di guidarsi da sole.

Sony ha infatti intenzione di equipaggiare i modelli costruiti con Honda con un sistema avanzato di infotainment, così da poter intrattenere i passeggeri con molto più che musica o programmi radiofonici: ci saranno infatti anche i videogiochi.

In sé, l'idea non è una novità assoluta: Tesla già consente di giocare a diversi titoli ritenuti ormai dei "classici". Sony, però, intende alzare il livello, integrando nelle auto l'hardware di una vera console PlayStation 5.

Chi già ora immagina di poter tornare a casa dal lavoro giocando a God of War Ragnarök, o magari a Horizon Forbidden West, mentre l'auto pensa da sé ad affrontare il traffico potrebbe anche star sognando uno scenario non troppo lontano dalla realtà; tuttavia al momento, per tranquillizzare utenti e legislatori, Sony Honda Mobility afferma di non aver intenzione di consentire l'utilizzo dei videogiochi mentre la vettura è in marcia.

D'altra parte, riguardo all'intera offerta per il momento sia Honda che Sony hanno preferito restare sul vago, e con buona ragione: dopotutto, da qui al 2026 molte cose possono succedere.

Qui sotto, il concept movie rilasciato da Sony in occasione della presentazione del prototipo di veicolo elettrico Vision-S 02.