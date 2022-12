L'app open source per vedere YouTube senza seccature

FreeTube protegge la privacy eliminando pubblicità, tracciamento e distrazioni varie dai video della piattaforma di Google.

Se siete appassionati consumatori dei contenuti di YouTube ma odiate alcuni aspetti della piattaforma, esiste una soluzione open source che può fare al caso vostro.

Per risolvere i problemi di quanti sono infastiditi dalla pubblicità (che pure rappresenta la fonte dei ricavi dei creatori di contenuti, e quindi non dovrebbe essere odiata per partito preso), di quanti sono preoccupati per l profilazione e il tracciamento operati da Google e di quanti vogliono seguire certi canali ma non desiderano sottoscrivere un account Google esiste FreeTube.

Realizzato con il framework Electron, FreeTube è un'applicazione open source disponibile per Windows, Linux e macOS che consente di fruire dei contenuti di YouTube eliminando certi aspetti sgradevoli come quelli già citati e consentendo di gestire le proprie iscrizioni in maniera anonima.

All'avvio, FreeTube mostra una schermata vuota, nella quale appariranno poi i video proposti dai canali ai quali l'utente vorrà iscriversi, operazione possibile senza dover indicare un account Google. Nella parte alta, una casella di ricerca consente di trovare i video su YouTube.

Sulla sinistra, una barra verticale consente di visualizzare i video più popolari, i canali ai quali ci si sia iscritti, le playlist create, e la cronologia; vi è poi un pulsante che consente di accedere a diverse opzioni di personalizzazione.

FreeTube può infatti essere configurato in vari modi al fine di soddisfare al meglio le esigenze dell'utente che lo usa, che si tratti dell'interfaccia dell'applicazione, delle impostazioni di controllo genitoriale, o dell'attivazione del blocco degli sponsor.

La pagina stessa di ciascun video può essere configurata affinché sia sostanzialmente identica a quella di YouTube, oppure in maniera tale da nascondere certi elementi, come il conteggio delle visualizzazioni, quelli dei Mi piace, l'elenco dei video suggeriti e molto altro ancora.

I video, poi, possono essere riprodotti all'interno di FreeTube, su YouTube, oppure tramite un player esterno che l'utente dovrà indicare. È anche possibile indicare l'utilizzo di un proxy (come Tor, per esempio) per proteggere ulteriormente la privacy.