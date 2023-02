Apple, arrivano i piani in abbonamento per gli iPhone

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-02-2023] Commenti

Se le indiscrezioni raccolte da Mark Gurman per Bloomberg sono vere, Apple sta per introdurre un cambiamento importante per quanto riguarda la propria offerta di iPhone,

In marzo o in aprile, infatti, dovrebbe debuttare il programma di abbonamento per iPhone che era originariamente stato pensato già per il 2021 ma aveva poi subito dei ritardi a causa di «problemi tecnici».

In sostanza, entro qualche mese - dopo aver completato la piattaforma di servizi finanziari nota con il nome di Project Breakout - accanto alla vendita degli iPhone Apple lancerà un modello su abbonamento, diverso però dal piano di pagamenti periodici disponibile attualmente.

Allo stato attuale, infatti, è possibile per esempio acquistare un iPhone con pagamenti rateali: il prezzo totale è suddiviso in pagamenti mensili, tutta la parte finanziaria è gestita da una banca e, alla fine, l'utente diventa proprietario dello smartphone.

Invece, con il programma di abbonamento innanzitutto si pagherà una quota mensile che non si baserà sulla semplice divisione del prezzo totale dell'iPhone ma sarà «una quota mensile che ancora deve essere determinata e che dipenderà dal dispositivo scelto dall'utente».

Inoltre, non è previsto un termine predeterminato dell'abbonamento, dettato da una cifra raggiunta la quale l'utente entra in possesso perpetuo dell'iPhone: come per qualsiasi altro servizio in abbonamento, l'oggetto resta di proprietà del fornitore; dopo un certo periodo l'utente potrà decidere di sostituirlo con un modello nuovo.

Tutto, poi, sarà gestito da Apple, senza intermediari; sarà Apple a gestire i pagamenti e ogni servizio accessorio e, quando l'utente deciderà di passare a un modello più recente di iPhone, l'azienda tornerà in possesso del dispositivo originale, che potrà quindi essere ricondizionato e immesso nel mercato dei prodotti di seconda mano.

I lavori su questa nuova proposta sono ancora in corso e non è del tutto certo che la finestra di lancio prevista venga rispettata, anche se questa volta Apple sembra essere pronta per il debutto.