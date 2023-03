iPhone 15, addio alle SIM anche in Italia?

Secondo le indiscrezioni, la prossima generazione del melafonino perderà lo slot e supporterà soltanto le eSIM.

Non è un mistero che le SIM dei cellulari, dopo essere diventate via via sempre più piccole fino ad arrivare alle attuali nano SIM, siano destinate a sparire, almeno nelle intenzioni degli operatori telefonici.

Negli Stati Uniti il processo di sparizione delle SIM è già piuttosto avanzato e non a caso laggiù gli iPhone a partire dalla versione 14 sono venduti senza slot per le SIM, ma dotati del supporto alle schede virtuali eSIM, parti integranti del dispositivo.

Apple da tempo spinge per l'abbandono delle SIM fisiche, sostenendo che le eSIM siano più sicure e che consentano di utilizzare altrimenti lo spazio attualmente dedicato agli slot per SIM, oppure semplicemente di rendere più sottili i dispositivi.

Secondo il sito francese iGeneration, Apple ha deciso che, con il lancio dell'iPhone 15 e l'iPhone 15 Pro (previsto per il prossimo autunno), è tempo di spingere per l'abbandono delle SIM anche in Europa: i due modelli, pertanto, non disporranno di slot ma saranno dotati di eSIM.

Sebbene sia vero che la notizia riguarda dichiaratamente la Francia, non è escluso che la decisione coinvolga anche altri Paesi europei, compresa l'Italia.

Apple infatti tende a produrre un unico modello per l'Europa; potrebbe certamente decidere di trattare la Francia come un'eccezione e lanciare soltanto lì una versione europea con eSIM, mantenendo la versione europea con SIM tradizionale nel resto del Vecchio Continente.

Sembra tuttavia più probabile che decida di coinvolgere tutta l'Europa nel tentativo di cancellare le vecchie SIM.