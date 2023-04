Samsung pronta a scaricare Google per Bing

La creatura di Microsoft potrebbe presto diventare il nuovo motore di ricerca predefinito sugli smartphone Galaxy.

Può sembrare una notizia di secondo piano, ma è il segno che qualcosa che pareva praticamente immutabile sta cambiando: secondo indiscrezioni raccolte dal New York Times, Samsung potrebbe abbandonare Google per Bing come motore di ricerca predefinito sui suoi smartphone Galaxy.

L'improvviso apprezzamento guadagnato da Bing grazie all'introduzione di Bing Chat, fino a poco fa l'eterno "numero 2" dietro a Google, avrebbe costituito l'occasione per Samsung di provare a smarcarsi da Google in occasione dei negoziati per il rinnovo dell'accordo per il motore di ricerca predefinito, alleggerendone un po' la presa su Android.

Sempre stando a quanto riporta il New York Times, di fronte alla possibilità di perdere la posizione di preminenza sugli smartphone di uno dei maggiori produttori Google avrebbe reagito facendosi «prendere dal panico»: il gigante di Mountain View è conscio che sta rischiando di perdere un'entrata annuale pari a 3 miliardi di dollari.

Non si tratta però soltanto di denaro. La maggior parte degli utenti non si cura di cambiare il motore di ricerca predefinito dello smartphone e, messo così in vista, Bing potrebbe iniziare a diventare un nome sempre più familiare, tanto più che i tentativi messi in campo da Google per farvi concorrenza sul piano dell'intelligenza artificiale, con l'introduzione di Bard, si sono risolti in una sostanziale figuraccia.

Per ora, tutto ciò è soltanto una voce non confermata ufficialmente da nessuna delle parti coinvolte. Tuttavia, se dovesse diventare realtà, sarebbe sicuramente un colpo importante per Microsoft, che potrebbe aumentare la sua quota di mercato nel settore delle ricerche online. E per Google, che perderebbe uno dei suoi partner più importanti e influenti.