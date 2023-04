Windows 11 in versione live

Parte da un DVD o una chiavetta USB e non richiede installazione.

Quando si parla di sistemi live - ossia avviabili e utilizzabili da chiavetta USB o da CD/DVD, senza dover installare alcunché sul PC - di solito si pensa a qualche distribuzione Linux, non certo a Windows.

Eppure è possibile creare un supporto live anche con il sistema operativo di Microsoft, sebbene naturalmente in questo caso (fatta eccezione per certe "incarnazioni" particolari di Windows, come Windows PE) non si possa pretendere di avere anche la benedizione da parte del gigante di Redmond sul proprio operato.

Live11 è un'immagine ISO, resa disponibile tramite l'Internet Archive, che consente di creare un DVD o una chiavetta USB live di Windows 11.

Il suo creatore, lo sviluppatore NTDEV, non è nuovo a questo genere di operazioni sul sistema di Microsoft: è infatti la stessa persona che ha creato Tiny11, una versione "minimalista" di Windows 11, e che ora ha deciso di dare vita a un'edizione non ufficiale di Windows in grado di girare interamente in RAM.

L'immagino ISO "pesa" appena 4 Gbyte e richiede 8 Gbyte di RAM sul PC per funzionare; al momento è in grado di eseguire il boot soltanto se il BIOS supporta la modalità legacy (MBR), ma il boot su UEFI dovrebbe essere supportato a breve.

NTDEV ricorda che l'intero progetto è sostanzialmente il risultato di una sfida con sé stesso per verificare di riuscire a realizzare una live di Windows 11, un proof of concept che è sì funzionante ma non può certamente essere considerato un sistema "a prova di bomba": i problemi possono sempre essere in agguato.