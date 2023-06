Cortana ha i giorni contati

Il supporto al mai amato assistente digitale di Windows cesserà entro la fine dell'anno.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-06-2023] Commenti (1)

Saranno probabilmente ben pochi coloro i quali ne sentiranno la mancanza ma, in ogni caso, la notizia segna la fine della prima incarnazione degli assistenti digitali: Microsoft si sta preparando a uccidere Cortana.

L'arrivo dei chatbot basati su intelligenze artificiali avanzate ha mostrato tutti i limiti degli assistenti di prima generazione (come Cortana, ma anche come Siri e Google Assistant) e ciò non ha fatto altro che mettere l'ultimo chiodo sulla bara di una presenza che, in Windows, non è mai stata troppo apprezzata dagli utenti.

Il supporto a Cortana in Windows 10 e Windows 11 terminerà «verso la fine del 2023»; resteranno invece - in Windows, in Edge e negli altri prodotti Microsoft - i nuovi assistenti dotati di IA, quali Microsoft 365 Copilot e Windows Copilot, che sarò disponibile in anteprima in Windows 11 nel corso di questo mese.