Sol Reader, il lettore di e-book che sembra un visore per la realtà virtuale

Mentre Apple lancia il suo Vision Pro, ambizioso dispositivo che vorrebbe finalmente regalare alla realtà aumentata quel successo di cui non ha mai goduto (prezzo esorbitante a parte), Sol Reader va nella direzione opposta e lancia un visore dedicato a uno scopo preciso: la lettura.

«Sono entusiasta di aver assistito alla dimostrazione del futuro della Realtà Aumentata/Realtà Virtuale fatta da Apple. Tuttavia [...] resta la domanda: c'è davvero bisogno di passare ancora più tempo con dei dispositivi smart?» si chiede Ben Chelf, CEO di Sol, il quale si risponde: «Alla Sol siamo più interessati nei modi in cui i dispositivi personali ci consentono di passare il tempo in modo saggio».

Il Sol Reader si indossa come un normale paio di occhiali - e offre sistemi di regolazione che rendono superfluo l'uso di occhiali da vista o di lenti a contatto, per chi ne faccia normalmente uso - e blocca così tutte le "distrazioni" esterne, consentendo di leggere gli e-book in pace.

Venduto al prezzo di 350 dollari, il lettore è fornito con un telecomando e un caricabatterie: una sola carica consente infatti di leggere per circa 25 ore, e poi è necessaria una ricarica.

I display e-ink adoperati da Sol Reader misurano ognuno 1,3 pollici e offrono, per ciascuno occhio, una risoluzione di 256x256 pixel; l'illuminazione laterale a LED consente di leggere anche in condizioni di scarsa luminosità e la memoria interna ammonta a 64 Mbyte.

Al momento in cui scriviamo il sito ufficiale di Sol Reader non è funzionante, né per ora ci sono indicazioni ufficiali su quando il lettore sarà effettivamente disponibile per l'acquisto: quando il sito tornerà online ci si potrà iscrivere alla lista d'attesa per essere informati su ogni novità.