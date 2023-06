Reddit diventa per protesta il paradiso del porno

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-06-2023] Commenti

Ha preso una piega abbastanza inaspettata la protesta dei moderatori di molti subreddit contro la decisione di mettere a pagamento l'utilizzo delle API di Reddit da parte di terze parti, iniziata con l'oscuramento volontario di alcune community.

Dopo il ritorno alla visibilità - poiché l'oscuramento non pare aver sortito l'effetto sperato - molti subreddit popolari hanno deciso di continuare la protesta aprendo le porte ai contenuti NSFW (Not Safe For Work) ossia, in buona sostanza, alla pornografia.

Qualunque contenuto originariamente ritenuto "sconveniente" ora, posto che sia legale, è il benvenuto in subreddit molto frequentati come r/TIHI o r/interestingasfuck.

Poco importa che i contenuti caricati siano davvero pornografici, o che siano magari contenuti del tutto "innocui" taggati però come NSFW: l'importante - questo è il motivo dell'azione - è che Reddit non possa monetizzarli.

La risposta dell'azienda non s'è fatta attendere: a quanto pare è iniziata una rapida e decisa campagna di rimozione dei moderatori che hanno portato avanti questo singolare modo di protestare, operazione condotta - come ha spiegato un portavoce di Reddit - poiché «I moderatori che indicano erroneamente come NSFW una comunità violano la Regole sui Contenuti e il Codice di Condotta dei Moderatori».

A seguito di ciò, altri subreddit che avevano aderito alla nuova forma di protesta hanno rapidamente ripristinato le regole originarie: non si sa se i moderatori abbiano deciso da sé di procedere in questo modo o se siano stati obbligati a cedere.