Il bug di Windows che rende velocissimo Esplora File

La presenza di bug in Windows non è certo una sorpresa per nessuno, ma quello scoperto dall'utente di X VivyVCSS ha qualcosa di particolare: è infatti probabilmente l'unico per cui non c'è una vera urgenza di una correzione.

Il bug in questione non causa una diminuzione della sicurezza del sistema operativo né manda in crash il computer: invece, migliora le prestazioni di Esplora File.

Sfruttarlo è molto semplice. Basta aprire una finestra di Esplora File, portarla a schermo intero (operazione che si compie premendo il tasto F11), riportarla a finestra (con il medesimo tasto) e godersi un'aumentata velocità nell'apertura delle schede e delle finestre, nonché nella visualizzazione del contenuto.

Purtroppo, come ammette VivyVCSS, esiste una conseguenza negativa per tutto ciò: la barra di navigazione cessa di funzionare.

Microsoft non ha ancora commentato questo strano fenomeno, che pare verificarsi soltanto in Windows 11; la speranza è che l'eventuale correzione di questo strano comportamento non si traduca nell'impossibilità di usare il "trucco" ma in un aumento della rapidità predefinita con cui Esplora File risponde ai comandi.