Intel, i Core Ultra debuttano a dicembre

Dopo tanto parlare, Intel ha annunciato la data in cui saranno finalmente disponibili i processori Core di quattordicesima generazione realizzati secondo l'architettura Meteor Lake e ufficialmente battezzati Core Ultra, il vero balzo in avanti al quale si affiancheranno i Raptor Lake-S Refresh.

I Meteor Lake, che, almeno all'inizio, saranno disponibili unicamente in versione per i computer portatili, saranno lanciati ufficialmente il 14 dicembre 2023, come annunciato sul sito di Intel.

Se questa data è particolarmente importante il motivo va ricercato nel fatto che Meteor Lake non è soltanto l'ennesima iterazione dei processori Core, ma introduce significative novità grazie alla quali Intel spera peraltro di recuperare il dominio assoluto nel mercato delle CPU, negli ultimi tempi minacciato seriamente non soltanto da AMD ma anche dai lavori di Nvidia soprattutto nel campo dei chip per l'intelligenza artificiale.

I processori Meteor Lake sono i primi a essere realizzati secondo quello che Intel chiama tile-based chipset design, ossia a essere progettati per integrare in un unico die quattro diversi elementi specializzati (i tile, appunto).

Il primo elemento è il Compute tile: esso contiene i core che formano la CPU vera e propria.

Il secondo elemento è il SoC tile: qui troviamo il controller della memoria, quello del display, e il chip dedicato alla gestione delle funzioni di intelligenze artificiale.

Come promesso già tempo fa, infatti, Intel ha iniziato a integrare nei processori unità specializzate nell'accelerare i compiti di IA, come il riconoscimento delle immagini e la gestione del linguaggio naturale, operazione che generalmente oggigiorno vengono delegate alla GPU.

Il quarto elemento è il GPU tile, che contiene il chip grafico, realizzato secondo il progetto Arc - sul quale sono basate anche le schede grafiche discrete realizzate da Intel - e in grado di offrire, secondo quanto dichiarato da Intel stessa, prestazioni grafiche doppie rispetto alla precedente generazione di processori.

L'ultimo è l'IO tile, che contiene i controller per l'input e l'output (PCIe, USB e via di seguito).

Accanto a queste novità occorre segnalare che, all'interno del CPU tile, troveranno posto dei core di nuova concezione, il cui nome in codice è Redwood Core, progettati per essere più efficiente della generazione precedente di efficiency core ma capaci anche di fornire prestazioni elevate.

Può essere utile ricordare che con questa generazione di processori Intel pensiona la i che precedeva il numero (3, 5, 7, o 9) nel nome del processore - un Core i3 diventa quindi ora, per esempio, un Core 3 - e che ancora l'azienda non ha deciso se l'indicazione della generazione sarà parte integrante del modello della CPU, come è stato sinora: i nomi resi noti erano costruiti in maniera tale che i primi due numeri del modello indicassero la generazione, ma gli esempi forniti sinora sono costruiti sul modello Intel Core Ultra 9 1090H o Intel Core Ultra 7 1070K.

Né, infine, bisogna dimenticare che accanto ai Meteor Lake/Core Ultra saranno in vendita anche i Raptor Lake-S Refresh, come ricordavamo all'inizio, che saranno identificabili in quanto il nome commerciale mancherà della dicitura Ultra: essi saranno noti quindi semplicemente come Intel Core 3, 5, 7 o 9.