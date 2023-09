Prime Video, arriva la pubblicità

Chi non la vuole potrà pagare un supplemento all'abbonamento Amazon Prime.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-09-2023] Commenti

Chi sottoscrive un account Amazon Prime sa che, oltre a godere della spedizione gratuita e rapida, ha anche accesso ad alcuni servizi supplementari come Prime Video (che ospita film e serie televisive) o Prime Music (per la musica).

Tali servizi sono dunque a pagamento e non sono finanziati tramite la pubblicità; o, per lo meno, così era finora.

Amazon ha infatti annunciato che nei prossimi mesi gli utenti di Prime Video in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Germania vedranno apparire degli spot pubblicitari, anche se non è chiaro se questi saranno mostrati tra un episodio e l'altro (o tra un film e l'altro) oppure se interromperanno la visualizzazione del contenuto corrente, come avviene con i canali televisivi tradizionali.

Nel corso del 2024, poi, la visualizzazione di spot pubblicitari sarà estesa ad altri Stati quali Francia, Spagna, Australia, Messico, e anche Italia.

Il numero di spot dovrebbe essere «significativamente inferiore» a quello degli spot mostrati dai servizi di streaming concorrenti e dai canali televisivi, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli circa quantità e frequenza delle interruzioni pubblicitarie.

Quel che si sa è che esiste un metodo per evitare di doversi sorbire la pubblicità e che tale metodo, come si poteva facilmente prevedere, è sborsare altro denaro in aggiunta a quello già necessario per l'abbonamento Prime.

Negli Stati Uniti, dove Amazon Prime costa 139 dollari l'anno (o 14,99 dollari al mese), gli utenti che non vorranno vedere la pubblicità dovranno pagare altri 2,99 dollari al mese; non è chiaro se in questo caso ci sarà uno sconto per chi deciderà di pagare interamente la quota per un anno.

In Italia un abbonamento annuale ad Amazon Prime costa 49,90 euro, mentre quello mensile costa 4,99 euro; poiché il lancio della pubblicità avverrà soltanto nel corso del prossimo anno, non ci sono ancora annunci circa l'entità del supplemento.