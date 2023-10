Microsoft dice addio a VBScript

Il linguaggio di scripting di Windows va in pensione dopo oltre 25 anni.

Probabilmente non saranno molti quelli che ne sentiranno la mancanza, ma si tratta comunque di un pezzo di storia di Windows che se ne va: Microsoft ha deciso di ritirare VBScript.

Creato a somiglianza di Visual Basic e strettamente legato a Internet Explorer, non è mai stato supportato dagli altri browser e, sebbene utilizzabile come linguaggio di scripting di sistema in Windows, è forse più noto per essere stato sfruttato dai creatori di malware che per l'apprezzamento da parte degli amministratori di sistema.

VBScript è attualmente incluso anche in Windows 11, ma nelle prossime versioni sarà declassato al rango di Feature On Demand, ossia funzioni che Microsoft non considera più essenziali ma che possono ancora essere aggiunte al sistema operativo in un momento successivo all'installazione.

Tra queste ci sono per esempio il Windows Subsystem for Linux, o vecchie versioni del .Net Framework, o ancora il sistema di riconoscimento della scrittura.

Se le esigenze di scripting nei siti web sono ormai ampiamente assolte da JavaScript, per quelle interne a Windows dal 2006 c'è la PowerShell, che offre gli strumenti adeguati per le necessità di automazione del sistema operativo.