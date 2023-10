iPhone 15, gli schermi OLED mostrano segni di burn-in

Proprio come i vecchi CRT.

Non bastavano i problemi di surriscaldamento a funestare l'esperienza di quanti hanno acquistato un iPhone 15: ora ci si mette anche il burn-in dello schermo.

Si tratta di un fenomeno che era ben noto a quanti usavano il computer nell'era degli schermi CRT, e che ha portato alla nascita dei salvaschermo: se la stessa immagina restava visualizzata per troppo tempo sullo schermo, l'usura irregolare dei fosfori che ne conseguiva comportava che una versione "fantasma" della medesima immagina restasse impressa sul display.

Con l'avvento degli LCD il problema è scomparso, ma a quanto pare si è ripresentato sugli schermi OLED degli ultimi iPhone.

Diversi utenti hanno infatti iniziato a segnalarlo su Reddit, X e sui forum stessi di Apple, portando prove fotografiche di quanto accaduto.

Un utente in particolare ha raccontato che il fenomeno ha iniziato a verificarsi appena dopo due settimane d'uso dell'iPhone; in quel caso l'opzione Always On era attiva, ma lo schermo era impostato per spegnersi dopo due minuti di inattività.

Dopo aver contattato un Apple Store, l'unica soluzione proposta (e possibile) è stata la sostituzione del display, operazione peraltro difficile poiché i pezzi di ricambio sono ancora rari, dato che l'iPhone 15 è un modello molto recente.

Altri utenti, in particolare su Reddit, hanno raccontato di aver fatto un uso «normale» del telefono prima che i segni del burn-in apparissero: ossia, se avessero usato allo stesso modo un iPhone 14 o precedenti non sarebbe successo niente.

Apple non s'è ancora espressa circa le eventuali differenze tra gli schermi dei modelli passati di iPhone e quello dell'iPhone 15 che possano aver parte nel causare l'apparizione delle immagini fantasma; naturalmente ha sostituito in garanzia tutti i dispositivi guasti (o li ha riparati cambiandone lo scherm), ma il problema deve essere risolto alla radice.

Al momento non è però ancora nemmeno chiaro quanto il fenomeno sia diffuso: chiunque possieda un iPhone 15, per quanto se ne sa, potrebbe essere a rischio.