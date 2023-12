Windows va in freeze? Colpa di Avira

Dopo l'ultimo aggiornamento dell'antivirus, Windows si blocca a pochi minuti dall'avvio.

Sebbene ancora non ci siano state dichiarazioni ufficiali da parte delle aziende coinvolte, sembra proprio che l'ultimo aggiornamento dell'antivirus Avira stia creando problemi a Windows.

Dopo l'update di venerdì 8 dicembre alcuni utenti di Windows 10 e Windows 11 hanno iniziato a notare che il loro PC non riusciva a completare l'avvio, andando in freeze; altri, più fortunati, sono riusciti a passare la fase di login e a usare il PC per due o tre minuti, per poi trovarsi anch'essi davanti a un freeze.

Il fatto che la colpa di tutto ciò sia da attribuire ad Avira viene proprio dall'esperienza di questi ultimi che, nel poco tempo a disposizione, hanno disattivato via via tutti i software impostati per avviarsi insieme a Windows fino a lasciare attivo il solo antivirus, notando che il fenomeno continuava però a verificarsi. Disattivato anche Avira, Windows ha ripreso a funzionare correttamente.

Poiché, come abbiamo già ricordato, né Avira né Microsoft hanno commentato la vicenda, non ci sono ancora spiegazioni ufficiali per quanto sta succedendo.

Gli utenti che dovessero trovarsi davanti al problema possono, nell'attesa di informazioni ufficiali, aggirarlo disabilitando o disattivando l'antivirus, posto che Windows consenta per lo meno di effettuare il login.

Qualora la situazione sia più grave e il sistema operativo non riesca nemmeno a completare il boot, è necessario accedere alle impostazioni avanzate di avvio, che generalmente si presentano automaticamente quando Windows non riesce a completare il boot per tre volte consecutive, oppure adoperare un'unità di ripristino per accedere a Windows in modalità provvisoria.