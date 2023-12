Fan ricreano The Legend of Zelda: Link's Awakening in versione per Pc

Il venerabile gioco per GameBoy sbarca gratis su Windows in versione migliorata, almeno finché gli avvocati di Nintendo non se ne accorgeranno.

La vera domanda è: per quanto tempo questo progetto riuscirà a restare online, prima che Nintendo lo chiuda? Qualunque sia la risposta, per i fan del gioco per GameBoy The Legend of Zelda: Link's Awakening il lavoro fatto da anonimi appassionati per la creazione del port per Windows che va sotto il nome di Link's Awakening DX HD è un regalo davvero gradito.

Disponibile gratuitamente, Link's Awakening DX HD si presenta come «una versione per PC [del gioco originale] che infonde nuova vita in quest'avventura classica», aggiungendovi il supporto agli schermi widescreen e diverse altre migliorie.

Il gioco supporta infatti un framerate elevato (fino a 120 fps) e la possibilità di poter regolare lo zoom della mappa per avere un colpo d'occhio d'insieme dell'intera Koholint Island.

A differenza dell'originale, composto di schermate separate caricate in successione quando Link si muoveva oltre il bordo dello schermo, Link's Awakening DX HD consente al protagonista di muoversi in modo fluido nelle diverse aree della mappa.

Al di là di queste differenze, il gioco funziona esattamente come l'edizione del originale del 1993, pur guadagnando i colori che hanno debuttato nel 1998 con l'edizione per GameBoy Color da cui viene il suffisso DX del titolo (il GameBoy originale mostrava solo toni di grigio).

Come già dicevamo, al momento in cui scriviamo Link's Awakening DX HD si può scaricare gratuitamente - pesa appena 24 Mbyte - dal sito ufficiale; per funzionare richiede l'installazione di .NET Framework 6, mentre il gioco in sé non ha bisogno di essere installato ma può essere eseguito direttamente.

Considerata la propensione di Nintendo a difendere a Master Sword tratta la proprietà intellettuale di cui è titolare, intervenendo con decisione anche su lavori da cui i realizzatori - evidentemente dei fan - non traggono alcun guadagno, possiamo ipotizzare che il gioco non resterà online a lungo.

D'altra parte, Nintendo stessa nel 2019 ha rilasciato un remake in alta definizione per Switch di The Legend of Zelda: Link's Awakening, attualmente in vendita per 59,99 euro sul Nintendo Shop.

Qui sotto, il breve video dimostrativo ufficiale del port.