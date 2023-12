Aprile 2024, le tariffe telefoniche aumentano con l'inflazione

Tra pochi mesi partiranno gli adeguamenti automatici, ma solo per i nuovi contratti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-12-2023] Commenti (3)

È una soluzione di compromesso quella che l'Authority per le Comunicazioni ha introdotto, su richiesta dei gestori telefonici: agganciare le tariffe all'aumento dell'inflazione a partire dall'aprile 2024.

Il meccanismo varrà obbligatoriamente solo per i nuovi contratti telefonici, anche di traffico Internet e banda larga, mentre per quelli in essere è subordinato all'accettazione del cliente, il quale può rifiutare.

Quindi, soltanto in caso di cambio del gestore o di contratto nuovo ci sarà per forza un meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione, mentre negli altri casi il gestore potrà proporlo ma non imporlo, magari offrendo qualche incentivo in più, per esempio uno sconto sull'acquisto del telefonino.

Il meccanismo automatico però dovrà prevedere anche in caso di calo del costo della vita un abbassamento automatico della tariffa.