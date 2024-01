Ubuntu 24.04 LTS, il supporto durerà ben 12 anni

Gratis per gli utenti domestici, a pagamento per le aziende.

La prossima versione della popolare distribuzione Linux Ubuntu, la 24.04 (Noble Numbat), sarà una LTS, sigla che sta per Long Term Support.

Una Ubuntu LTS generalmente dispone di cinque anni di supporto, più ulteriori cinque anni grazie al programma Expanded Security Maintenance, in luogo dei soli nove mesi di supporto garantiti alle versioni non LTS. In occasione del rilascio di Ubuntu 24.04 LTS, però, Canonical ha deciso di strafare: il supporto potrà arrivare a ben 12 anni, ma non sarà sempre gratuito per tutti.

I primi cinque anni di supporto lo saranno, com'è normale. Per i successivi sette anni durante i quali saranno rilasciati ulteriori aggiornamenti, invece, se si vorrà continuare a ricevere gli update sarà necessario iscriversi al programma Ubuntu Pro, che al momento in cui scriviamo è gratuito per gli utenti Home ma costa un minimo di 25 dollari all'anno per macchina per gli utenti Enterprise (500 dollari al mese per i Server).

Con questa mossa Ubuntu conta di riuscire a legare a sé gli utenti domestici, per i quali l'iscrizione a Ubuntu Pro è necessaria ma gratuita, ma soprattutto quelli aziendali, che si ritrovano tra le mani un programma "premium" cui aderire e che tante volte è un argomento illogico ma convincente per l'adozione di Linux presso quei dirigenti per i quali se qualcosa è gratuito (e open source) allora quel qualcosa non è all'altezza dei software commerciali.

Gli utenti aziendali, che vogliono un sistema stabile e non necessariamente rincorrono le ultime novità, sono i destinatari principali della mossa; quelli domestici saranno probabilmente più portati ad aggiornare più di frequente il loro software (e probabilmente anche il loro hardware) e non sentiranno la necessità di puntare tutto sulla stabilità a scapito dell'innovazione.