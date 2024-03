Da Samsung un anello per domare la salute

Il Galaxy Ring si indossa giorno e notte, registra vari parametri fisici e fornisce consigli su come tenersi in forma.

Dopo averne brevemente accennato all'evento Unpacked del mese scorso, Samsung ha finalmente svelato, nel corso del Mobile World Congress, il nuovo dispositivo indossabile Galaxy Ring.

Come si può facilmente intuire si tratta di un anello il cui scopo è monitorare diversi parametri legati alla salute - come il battito cardiaco, il movimento, la respirazione - e trarne "valutazioni" come per esempio generare una stima della qualità del sonno.

Uno strumento chiamato My Vitality Score, disponibile nell'app Galaxy Health che sarà lanciata nel corso di quest'anno, è in grado di tenere sotto controllo il grado di attenzione - basandosi su quattro parametri: sonno, attività, ritmo cardiaco a riposo e variabilità del ritmo cardiaco - e avvisare l'utente quando non si trova al meglio e ha magari bisogno di schiacciare un pisolino o prendersi una pausa caffè.

Gli utenti possono inoltre impostare degli obiettivi legati alla salute; aggiornamenti circa il loro raggiungimento e consigli relativi a essi vengono forniti attraverso le Booster Cards, anch'esse accessibili tramite Galaxy Health.

Quando arriverà sul mercato il Galaxy Ring, di cui quello mostrato al MWC è solo un prototipo, sarà disponibile in tre colori - platino, oro, nero - e in diverse taglie; in base alla dimensione dell'anello varierà la capacità della batteria interna, da 14,5 mAh a 21,5 mAh.

Al momento queste sono le informazioni disponibili sul Galaxy Ring; nel corso dei prossimi mesi l'azienda coreana pubblicherà ulteriori dettagli in vista del lancio del prodotto, che inizialmente sarà compatibile soltanto con i telefoni Samsung Galaxy ma in seguito potrà appoggiarsi anche agli altri smartphone Android. Per quanto riguarda la compatibilità con iOS, la possibilità è ancora oggetto di discussioni all'interno di Samsung.