La tastiera meccanica con touchscreen da 10 pollici

VisionBoard integra un secondo schermo in alta definizione.

Lavorare a computer avendo a disposizione più di uno schermo è certamente una bella comodità, che tuttavia deve fare i conti con lo spazio a disposizione sulla scrivania.

Da una raccolta fondi su Indiegogo arriva una soluzione particolare: VisionBoard, una tastiera meccanica che include uno schermo touch LCD ad alta risoluzione da 10,1 pollici.

La tastiera, in sé, mette a disposizione 84 tasti standard ed è pensata, per l'appunto, per quanti non sono soddisfatti delle tastiere "normali"; il vero punto di attrazione, però, è lo schermo.

Si tratta di una soluzione che per certi versi ricorda quella ideata da Apple con l'introduzione della TouchBar sui MacBook, ma con una superficie di dimensioni più generose e con una risoluzione superiore.

Come già dicevamo, lo schermo della tastiera ha una diagonale lunga 10,1 pollici, mentre la risoluzione è di 1920x440 pixel; si connette al computer con un cavo USB-C, che trasmette sia l'alimentazione che i dati.

Valmond, l'azienda giapponese che ha ideato VisionBoard, sostiene che il touchscreen consente di aumentare significativamente la produttività, rendendo più facilmente accessibili certe finestre e certe funzioni dei programmi in uso, mantenendo al tempo stesso più sgombro il display principale.

Per esempio, durante la modifica di un video o di un file audio, la linea del tempo può essere visualizzata sullo schermo secondario; oppure, esso può diventare il luogo adatto in cui sistemare le barre degli strumenti di Photoshop, o magari un software di chat che possa restare così sempre in vista.

In aggiunta allo schermo, VisionBoard offre anche una manopola dall'aspetto molto rétro per il controllo del volume: ruotandola lo si aumenta o lo si diminuisce, mentre premendola lo si azzera completamente.

VisionBoard è compatibile sia con Windows che con macOS, e dispone di un apposito tasto per attivare la compatibilità con l'uno o con l'altro sistema operativo; l'unica avvertenze è che gli utenti di macOS devono scaricare un apposito driver il cui link sarà fornito da Valmond agli acquirenti.

Chi è interessato può fare il proprio pre-ordine a partire dal 5 marzo tramite Indiegogo; il prezzo di vendita è di 49.500 yen (poco più di 300 euro), ma i più veloci possono portarsi a casa la tastiera per 26.700 yen (poco più di 160 euro) dollari.

Qui sotto, il video di presentazione.